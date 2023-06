TikTok está disponível para falar com o Governo, mas diz que não recebeu ordem de interdição

A plataforma TikTok confirmou esta terça-feira não ter tido qualquer contacto ou notificação vinda do Governo com vista a uma eventual interdição no mercado português. “Permanecemos como sempre à disposição do Governo Português para qualquer dúvida sobre este assunto”, referiu Ana Leka, diretora de comunicação do TikTok para os mercados grego, italiano e português, durante um evento sobre segurança dos conteúdos no TikTok, que teve lugar em Lisboa.

Perante a inexistência de qualquer contacto formal ou solicitação de reunião, a responsável do TikTok sublinhou que considera que nada impede a plataforma de continuar a operar no mercado nacional. “No nosso entendimento, o Governo Português não tomou qualquer decisão ou anúncio sobre a suspensão ou banimento do TikTok dos seus equipamentos oficiais” refere Ana Leta, numa declaração redigida depois do evento, a formalizar o que aí já havia dito,

Depois das primeiras interdições iniciadas em março dentro da Comissão Europeia e Parlamento Europeu, a plataforma de vídeo de origem chinesa foi banida da Estónia, de França, Países Baixos, e, fora da UE, no Reino Unido e na Noruega. Nos EUA, o FBI declarou mesmo o TikTok como uma potencial ameaça à segurança nacional e à privacidade dos cidadãos.

O Governo português optou por não se juntar ao grupo de países que proibiram o TikTok nos equipamentos usados na administração pública ou em serviços de segurança, mas deixou o alerta, através da Secretaria de Estado da Digitalização, que aconselhava os consumidores a terem cuidado com os dados que trabalham nas diferentes plataformas na Internet.

Segundo a Secretaria de Estado, estas plataformas colocam “riscos que decorrem do uso de aplicações que proporcionam uma experiência de utilização cada vez mais dependente do acesso, não só a dados, mas também a funcionalidades dos próprios dispositivos”. Também a Assembleia da República disse que não previa medidas de interdição, enquanto o Centro Nacional de Cibersegurança admitiu estar a acompanhar o tema com entidades nacionais e internacionais.

Perante esta posição, o TikTok teve de reagir – e as primeiras medidas surgiram em março, com o início das interdições na UE. Além da constituição de um centro de dados europeu em Dublin, na Irlanda, a plataforma detida pela ByteDance também fez saber da intenção de implementar portais que aplicam regras e medidas de segurança no acesso a dados por parte de profissionais que trabalham no mercado europeu. Em paralelo, foi reforçada a auditoria dos sistemas e dos fluxos de informação.

Além dos diferendos políticos e das questões de segurança interna, o TikTok tem de, igualmente, fazer face às críticas relacionadas com os alegados efeitos danosos do uso abusivo da plataforma – que alguns estudos consideram poder ser prejudicial junto dos mais jovens.

Para fazer face à polémica, o TikTok anunciou esta terça-feira o lançamento de uma ferramenta de controlo parental que permite definir tópicos que não devem ser disponibilizados junto dos adolescentes. Esses tópicos deverão ser revelados aos jovens em causa, a fim de gerar transparência.

Os temas e palavras-chave que venham a ser bloqueados por indicação dos pais permitem gerar uma personalização acrescida dos denominados “content levels” que já reduzem a exposição a conteúdos considerados prejudiciais, recorda a plataforma.

Segundo o TikTok, 91,2% dos conteúdos danosos são removidos em 24 horas. No total, 1% dos conteúdos descarregados para a plataforma acabam por ser removidos. Mais de 96% dos vídeos em causa são removidos proativamente pelo TikTok.

Emer Kassidy, diretora de Políticas de Produtos do Tik Tok nos mercados Europeu, Africano e Médio-Oriente, recorda que o sistema já aplica meios de deteção de utilizadores com menos de 13 anos (que estão proibidos de usar a plataforma) e impede transmissões em direto abaixo dos 18 anos.

O limite de 60 minutos diários foi aplicado aos menores de idade, e três quartos dos visados respeitam esse limite. Quem não respeita os limites e supera os 100 minutos diários recebe avisos relacionados com o uso abusivo da plataforma.

Muito deste trabalho de filtragem e deteção de comportamentos danosos é feito por ferramentas automatizadas, que identificam também o visionamento repetitivo – ou viciante – de conteúdos, bem como vídeos que apresentam desafios perigosos e prejudiciais para a saúde, ou que fomentam distúrbios alimentares.

Cerca de 850 mil adolescentes terão passado a fazer um uso mais regrado da plataforma através de uma medida conhecida por emparelhamento familiar. E mais de 17,8 milhões de crianças com menos de 13 anos foram já impedidas de entrar no TikTok, recordou a gestora da rede.

“Protegemos a comunidade ao tirar conteúdos que violam as regras, ou que simplesmente não são adequados. Damos as ferramentas para os utilizadores desenharem experiência na plataforma, e aprendemos com especialistas e a comunidade a saber o que fazer quando algo corre mal”, referiu Emer Kassidy no encontro com jornalistas.

Depois dos novos controlos parentais, o TikTok deverá avançar com a constituição de um Conselho de Jovens que pretende recolher opiniões e sugestões dos utilizadores mais novos sobre o uso da plataforma.

A forma como o TikTok lida com os utilizadores jovens é especialmente “sensível”. Recentemente, a associação de defesa do Consumidor Ius Omnibus iniciou um processo que pretende obter, na justiça portuguesa, uma indemnização do TikTok que pode ascender a mais de 1,12 mil milhões de euros devido a alegadas falhas na deteção de menores de 13 anos e a “práticas comerciais enganosas" para maiores de 13 anos de idade.

"Embora não façamos comentários sobre litígios pendentes, podemos garantir que a proteção da nossa comunidade e dos seus dados é da maior importância para nós", reitera a plataforma sobre o tema, quando questionada pelo Expresso.