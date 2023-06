Denúncia de Estacionamento: aplicação que ajuda a escrever e-mails e apresentar queixas às autoridades conta com 17 mil utilizadores

A aplicação “Denúncia de Estacionamento”, que como o nome indica serve para denunciar estacionamentos ilegais à polícia, “teve um crescimento acentuado” no número de utilizadores nos últimos dias. “Havia cerca de cinco mil utilizadores com a aplicação instalada nos seus dispositivos (há sempre pessoas a instalar, mas outras desinstalam). Neste momento há cerca de 17 mil”, diz João Pimentel, criador da app e engenheiro eletrotécnico de computadores.

O objetivo da aplicação é “agilizar o processo” de denúncia. João conta, em declarações ao Expresso, que “a ideia surgiu de um movimento cívico ao qual pertencia chamado Passeio Livre”, tendo sido detetado “um problema crónico nas cidades portuguesas relacionado com estacionamento ilegal sobre espaços pedonais, prejudicando imensamente o quotidiano a pessoas vulneráveis e com mobilidade reduzida”.

Mas como funciona esta aplicação desenvolvida em Apache Cordova (utilizada para criação de aplicativos nativos para iOS, Android e outras plataformas utilizando linguagem web)? “A aplicação escreve um email por si, com uma denúncia de estacionamento ilegal, detetando o local da ocorrência e fornecendo a base legal à luz do código da estrada para a tipologia de estacionamento indevido, email esse que terá de ser enviado com a sua conta de email para evitar a todo o custo o anonimato, até porque as polícias não aceitam denúncias anónimas”, explica João.

Sobre as mais recentes atualizações, o engenheiro de 42 anos explica que “inicialmente todos os dados tinham de ser inseridos manualmente, mas neste momento a aplicação deteta a morada da ocorrência, a data e hora exata”. Além disso, no caso de a matrícula estar visível, a aplicação consegue detetá-la. Deteta, ainda, “quais as autoridades aplicáveis ao local em causa, apresentando uma lista que posteriormente o utilizador terá de selecionar para enviar um email com a sua própria conta”.

João Pimentel optou por recorrer ao open source, isto é, o código é disponibilizado num repositório do GitHub gratuitamente e abertamente, permitindo que qualquer pessoa o estude, modifique e distribua. A escolha de tornar o código aberto deve-se a vários fatores: “é uma aplicação que considero de serviço público e porque calculei que poderia levantar problemas de falta de transparência no que concerne aos dados pessoais”. Por isso, esta foi a decisão que pareceu mais “sensata” ao engenheiro. Desse modo, fica claro para os utilizadores que a aplicação “não envia para nenhum lugar quaisquer dados pessoais”.

A aplicação “Denúncia de Estacionamento”, além de contar com cerca de 17 mil utilizadores, já registou cerca de 13 mil ocorrências em todo o país nos últimos seis anos. Nos primeiros três meses da aplicação, em 2017, a cidade de Lisboa contava com cerca de mil autos com esta origem. Esta é gratuita e está disponível tanto para Android como para IOS.

Mas esta não é a única aplicação que João criou que considera de “serviço público”: “No meu Bairro” é outras das suas criações e tem uma tecnologia que diz ser parecida com o "Na minha Rua", da Câmara Municipal de Lisboa, mas que “funciona para todo o país e permite contactar diretamente as freguesias, que na maioria dos casos são as responsáveis pelas anomalias no espaço público, como buracos no passeio”. O engenheiro cria estas aplicações para se manter “ativo” na sua área de formação (Tecnologia de Informação), uma vez que não exerce nessa área.