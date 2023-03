Playstation VR2: a realidade virtual prepara-se para chegar à sala de estar

Há muito que a humanidade deixou de se contentar com a realidade – e o lançamento do novo PlayStation VR2 apenas pretende responder a essa pretensão com uns óculos que transportam qualquer pessoa para outra dimensão, através de cenários virtuais. Um humano mais antiquado pode ter dificuldade em perceber como é que estes novos óculos tecnológicos podem ser usados em ambiente familiar sem gerar imprevistos, mas os mais novos dificilmente enjeitam esta tecnologia que coloca ecrãs junto aos olhos para gerar um mergulho em ambientes digitais, que é suficiente para levar alguns cérebros a questionar se o que estão a viver é mesmo real. Possivelmente, ambos perfis terão parte da razão. A primeira experiência com estes VR2 mais parece a chegada a um continente desconhecido - tal é o espanto gerado – mas só os próximos tempos dirão o lugar que os novos óculos de realidade virtual da Sony vão assumir no mercado de entretenimento doméstico.

Com a chegada da segunda geração destes óculos tecnológicos, a Sony reforça a aposta em transformar a realidade virtual num produto para as massas. Ou pelo menos para famílias acima da classe média que podem pagar 599,99 euros. Do ponto de vista do design e da engenharia, é um trabalho prodigioso: os novos óculos da PlayStation dispõem de um manípulo na traseira que ajusta a banda que os prende em volta da cabeça; e contam ainda com mais um botão e uma rodela que ajustam as lentes/ecrãs ao posicionamento dos olhos. Ao contrário dos óculos tradicionais, ninguém se esquece que os tem postos, mas não são propriamente pesados.