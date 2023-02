Meta vai atrás do Twitter e prepara-se para lançar "verificação" paga no Facebook e Instagram

A Meta anunciou este domingo que vai lançar uma subscrição que permite aos utilizadores aceder ao distintivo azul de verificação mediante pagamento. A notícia foi avançada por Mark Zuckerberg através do recém-lançado “broadcast channel” (Canais de Transmissão), a nova ferramenta do Instagram semelhante ao Telegram. “Este novo recurso visa aumentar a autenticidade e a segurança dos nossos serviços”, defende.

A subscrição custa 11,99 dólares se for comprada diretamente no site. O preço aumenta para 14,99 dólares se comprado através da Apple (uma vez que esta empresa retém 30% do valor de todas as compras feitas através da sua loja).

Segundo Zuckerberg, a “Meta Verified” começa a ser testada já a partir da próxima semana na Austrália e Nova Zelândia, antes de ser alargada a mais países.

Trata-se de “um serviço de assinatura que permite verificar a sua conta com uma proteção extra, obter um distintivo azul, obter proteção extra contra a falsificação de identidade e ter acesso direto ao apoio ao cliente", explica o CEO da Meta.

Ao Business Insider, a empresa afirmou ainda que esta subscrição vai dar aos criadores que subscrevam “visibilidade e alcance aumentados”, nomeadamente nas pesquisas e recomendações feitas a outros utilizadores.

Os rumores de que a empresa que detém o Facebook, Instagram e WhatsApp ia seguir a polémica medida adotada pelo Twitter em dezembro já circulavam desde o início do mês.

O programador Alessandro Paluzzi, que no passado também já tinha revelado planos da Meta de incorporar ferramentas semelhantes ao BeReal ou de agendamento dentro da própria app, publicou no Twitter capturas de ecrã que mostravam programação que aludia a um “distintivo azul pago”.

alessandro paluzzi

Além do Meta Verified, a gigante tecnológica tinha já lançado esta semana os canais de transmissão do Instagram. A nova ferramenta funciona à semelhança da rede Telegram, permitindo aos utilizadores criar grupos para comunicação unidirecional, e está também disponível no Facebook e Messenger.