Os robôs estão a tomar conta das nossas casas (e aqui estão dicas sobre os melhores e os seus preços) 

Os guionistas de “Star Trek — Caminho das Estrelas” lá saberiam o que estavam a fazer, mas passados quase 50 anos ainda ninguém percebeu como é que a Humanidade há de alcançar o teletransporte. Mesmo acreditando que não faltam automobilistas no IC-19 e na Ponte 25 de Abril dispostos a dar os carros em troca, há uma questão em aberto: como é que os cientistas da mítica série encontraram forma de desmaterializar e recolocar nos locais certos os 100 biliões de células de um humano? O que garantia que o viajante não acabava com um braço na testa? As orelhas pontiagudas do Dr. Spock levantam a suspeita quanto a uma hipotética máquina defeituosa, mas a Humanidade ainda não descobriu como chegar lá. Em contrapartida, não faltam casas com espelhos que ensinam a fazer ioga e boxe, frigoríficos que transmitem imagens do interior pela internet, televisores e tablets dobráveis, robôs que guardam a casa ou até tradutores em tempo real. As estimativas mais recentes apontam para mais de €600 mil milhões gastos em eletrodomésticos durante 2023. A diferença entre uma casa e uma nave espacial é cada vez menor.

“A maioria dos eletrodomésticos não tinha a inteligência muito desenvolvida, porque isso implicava um aumento de custo com chips. Logo, a solução passou por ligar (através da internet) sensores e equipamentos que podem estar em qualquer ponto do mundo a processar essa informação”, descreve António Grilo, professor do Instituto Superior Técnico e investigador do INESC-ID.