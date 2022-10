Facebook vai mudar: prepare-se para a Home e para os Feeds

A Meta começa a disponibilizar esta quinta-feira a alguns internautas um novo figurino do Facebook, composto por duas grandes secções, com as denominações de “Feeds” e “Home”. A mudança deverá ficar concluída à escala global durante a próxima semana, à medida que o novo formato for disponibilizado para mais utilizadores.

Com as novas alterações, a maior das redes sociais passa a ter por área principal a "Home", que dá acesso a vídeos e outros conteúdos dispersos pelo Facebook.

A “Feeds”, que pode ser acedida mediante um atalho, corresponde ao tradicional mural de publicações de amigos e seguidores.

“Enquanto a secção ‘Home’ é um espaço de descoberta para encontrar novos conteúdos e receber recomendações, o ‘Feeds’ pretende conectar o utilizador às pessoas e comunidades do Facebook que já conhece’”, explica a Meta em comunicado enviado para as redações.

Quem quiser passar da "Home" para os Feeds apenas terá de clicar no atalho que será disponibilizado na app do Facebook. Em iOS (usado pelo iPhone) esse atalho surge na margem inferior do ecrã; em Android, esse atalho é colocado na margem superior do ecrã.

“Os separadores na barra de atalhos são alterados consoante as ferramentas que o utilizador mais utiliza na aplicação. No entanto, é possível personalizar os atalhos para que a barra demonstre sempre a mesma disposição”, refere a Meta.

Ao dar destaque à "Home", a Meta pretende explorar o potencial de negócio relacionado com o entretenimento, gerando uma divisória com a área mais associada às publicações individuais.

Na área da "Home", vão estar indexados vídeos produzidos (Histórias e Reels) por utilizadores ou marcas, bem como outros conteúdos diversos.

A Meta prevê assumir uma função comparável à curadoria, definindo alinhamento e a seleção de conteúdos a partir de algoritmos de aprendizagem automática. “Em breve, também vai ser possível receber recomendações de conteúdo”, refere ainda a Meta.

Na área de “Feeds”, o controlo continua a recair especialmente sobre os utilizadores e as pessoas com quem se conectam nas redes sociais. “Não existem conteúdos recomendados no ‘Feeds’”, informa a Meta.

A Meta refere que as mudanças pretendem dar maior controlo aos internautas sobre os conteúdos a que acedem, mas lembra que vai avaliar o impacto destas alterações durante os próximos meses.