Ministério dos Negócios Estrangeiros português foi atacado por piratas informáticos russos, alerta empresa de cibersegurança

Um grupo de piratas informáticos com ligação à Rússia tem vindo a usar o brasão das embaixadas portuguesas para tentar lançar ataques contra embaixadas de vários países ocidentais. O ataque detetado em maio tem por base um alegado convite de reunião com um embaixador português e, eventualmente, até poderia ser replicado por qualquer informático sem grande sofisticação – mas segundo os autores da investigação, o cenário pode ser mais grave: de acordo com a Palo Alto Networks, o grupo de piratas informáticos russo, que é conhecido por Cloaked Ursa, conseguiu infetar uma conta de e-mail do Ministério dos Negócios Estrangeiros em fevereiro.

