Mais um iPhone para a coleção? Macros e modo cinemático prometem animar fãs do vídeo

Como se não fosse suposto lançar produtos melhores que os antecessores todos os anos, a Apple voltou a dizer que produziu o “melhor iPhone de sempre”, mas a verdade é que as quatro novas versões de iPhone 13 estão longe de deixar o mercado boquiaberto — a menos que a estreia do “modo cinemático”, que recorre à inteligência artificial para saber em que pontos deve fazer incidir a focagem durante a captação de um filme, seja considerada uma novidade estrondosa. Ainda na imagem, há duas novidades a registar nos quatro novos iPhones: todos eles estão aptos a captar 43% mais luminosidade que os antecessores; em contrapartida, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max estão habilitados a fotos a menos de dois centímetros de distância (as macros) e têm taxas de atualização do ecrã que se adaptam às necessidades e uma modalidade com 1 TeraByte (TB) de armazenamento. A estas novidades há que juntar a estreia do processador A15 Bionic, que promete uma melhoria de 30% no que toca aos gráficos. O iPhone 13 standard tem um ecrã de 15,4 centímetros e preços a partir de €929. A versão mini, com ecrã de 13,7 centímetros, tem preço a partir de €829. A versão Pro, também com 15,4 centímetros, tem preços a partir de €1179, e a Pro Max, com ecrã de 17 centímetros, tem preços a partir de €1279.

