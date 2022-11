Clubhouse, Facebook e Twitter em busca das redes sociais sonoras

Num ano, o Clubhouse conseguiu pôr a falar para uma rede social um número equivalente à população portuguesa. Do alto dos seus 2,8 mil milhões de utilizadores, o Facebook reagiu a este furor com o anúncio de que, durante os próximos meses, vai lançar ferramentas para quem prefere a fala à escrita. Além da integração de podcasts, a maior das redes sociais prevê a inserção de excertos de áudio, que terão o nome de Soundbites. Também está previsto o lançamento de espaços especializados na emissão de palestras, debates e eventos variados que têm na voz e, no áudio em geral, os principais atrativos. O Facebook recorda que os criadores destes espaços vão poder usar ferramentas que cobram pelos acessos. Em entrevista recente, Mark Zuckerberg, líder do Facebook, explicou o que distingue as redes sociais “faladas”: além de garantirem participações mais longas, não impedem os utilizadores de fazer outras coisas durante a escuta — tal como a rádio, mas com um nível de interatividade aumentado. A estratégia é notória: enquanto o Clubhouse pretende ser “seleto” e dá ares de serviço premium, o Facebook aposta em tornar estas ferramentas acessíveis a todos. Resta saber se a espera até às novas ferramentas do Facebook não será aproveitada para o crescimento do Clubhouse e do Twitter, que também tem oferta neste segmento.

