Os segredos do Tiktok. Olhos que nos veem, aplicação que nos sente?

eresa começou a usar o TikTok durante a primeira vaga de covid-19 e ainda resistiu a criar conta. Via apenas os conteúdos genéricos que a rede so­cial apresentava a quem descarrega a aplicação sem chegar a registar-se. Gostava do que lhe aparecia no ecrã e continuava a fazer swipe em direção ao vídeo seguinte, o arrastar do dedo na vertical sobre o ecrã tornara-se parte do seu dia. E rapidamente percebeu que já era uma das principais fontes de entretenimento do seu smartphone: passava mais tempo a ver pequenos vídeos aparentemente alea­tórios do que no Facebook ou no Instagram, mas havia algo que lhe soava estranho. Parecia que o TikTok — que “entrou diretamente para o quinto lugar em matéria de notoriedade espontânea de redes sociais em Portugal”, aponta a Marktest no estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais 2020” — já a conhecia mesmo sem saber de quem se tratava, até porque preferiu não escolher quaisquer categorias de interesse ao entrar na rede social. Por isso, a estudante de Design achava que não devia ser mais do que um número entre os 315 milhões de pessoas que também descarregaram a app no primeiro trimestre de 2020. Mas a verdade é que a sua página Para Você — a rede social divide-se entre o lado Seguindo, com vídeos partilhados por contas que o utilizador segue, e Para Você, com escolhas feitas pelo algoritmo — lhe parecia completamente direcionada para si.

“Aos utilizadores que não selecionam categorias, começamos por oferecer um feed generalizado de vídeos populares”, explica, num post sobre recomendações, a própria empresa, que utiliza “um primeiro conjunto de gostos, comentários e repetições” para criar uma camada inicial de conteúdos recomendados à medida que “o sistema começa a aprender mais” sobre os interesses dos utilizadores. Teresa gostava de determinados artistas, e havia ali boas covers feitas por anónimos, não perdia uma boa partida e eram muitos os vídeos do género que lhe apareciam. É lésbica e havia espaço para que outras raparigas contassem histórias com as quais se identificava. Também lhe apareciam conteúdos sem qualquer interesse, pelo que tudo estaria bem, era tudo coincidência, até que um vídeo lhe fez soar os alarmes. “Estava a fazer swipe e apareceu-me um vídeo em que diziam ‘demorei anos a perceber que era gay e o TikTok descobriu em minutos’. Foi muito estranho, porque nem os meus pais sabem que sou homossexual, e isto fez-me duvidar de como funcionam estas aplicações”, conta ao Expresso a jovem de 18 anos, sob nome fictício, “porque o TikTok sabe mas ainda não lhe contei”.