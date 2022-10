Facebook e Instagram com falhas no serviço em Portugal

As redes sociais Facebook e Instagram, pertencentes ao mesmo grupo, estiveram com falhas nos serviços em Portugal. durante a noite desta quinta-feira. Também foram reportados problemas por utilizadores no Brasil, França, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Segundo o site Down Detector, que é especializado na monitorização de falhas em diferentes serviços baseados na Internet, até às 22h30 tinham sido registadas 4926 falhas no serviço do Facebook, a que se juntam 4866 no Instagram.

Entre os problemas mais notificados estão falhas gerais (75% dos casos), falhas no acesso à conta (14%), e falhas no upload de conteúdos (10%). É já a segunda vez em menos de um mês que as duas plataformas apresentam dificuldades em operar.

Segundo o site de tecnologia Pplware, os serviços voltaram a funcionar normalmente por volta das 22h45.

[Em atualização]