Sony apresentou novos comandos para óculos de realidade virtual

Um dia a realidade virtual vai ficar mais fácil de agarrar — mas a acreditar nas notícias sobre os mais recentes comandos da Sony esse dia só deverá acontecer em 2022 ou mesmo depois dessa data, com a estreia de uma nova geração de comandos que permitem interagir com ambientes reproduzidos por óculos de realidade virtual. Os novos comandos são compostos por dois módulos de design arredondado e ergonómico que permitem reproduzir movimentos em ambiente virtual com os gestos de mãos e braços — e sem recorrer a qualquer câmara. Os novos comandos tiram partido das inovações dos comandos da Playstation 5 (aqueles que são usados na consola). Além de detetar o posicionamento dos dedos, esta nova versão de comandos de realidade virtual está apta ao feed háptico, que permite reproduzir vibrações e oscilações consoante as ações em ambiente virtual, e ainda gatilhos adaptativos. A estas tecnologias juntam-se os tradicionais conjuntos de quatro botões e stick analógico que distinguem os comandos da Sony.

