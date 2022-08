Vale a pena trocar o Whatsapp pelo Telegram ou pelo Signal? Os especialistas explicam

Esamos demasiado despidos. Lutamos pela liberdade e agora tudo é controlado. Conseguem desenhar o nosso perfil com base nas nossas pesquisas, onde estamos, com quem estamos. Mas como as pessoas não sabem quem está por trás, quem gere estas redes sociais, não querem saber que informação está a passar, se estão ou não a ser controladas. Mas alimentarmos essas despreocupações pode ser uma coisa muito perigosa.” Margarida Albino começou por apagar o Facebook, teve duas recaídas — “era muito confortável ver tudo lá” —, mas acabou por pôr um prazo a si própria e cumpriu. Abandonou as redes sociais e não sentiu qualquer falta, embora o WhatsApp tenha continuado a fazer parte da sua vida até há muito pouco tempo. “Sentimo-nos em segurança porque pensamos que estamos a enviar algo para determinada pessoa, só que parece haver sempre informação a escapar e o facto de a app ser controlada pelo Facebook não me dava confiança”, conta a estudante de cinema e artes plásticas depois de ter optado pelo Signal.

O número de pessoas a procurar alternativas, motivadas pelos alertas de que o WhatsApp passaria a partilhar informação com o Facebook, tem crescido nos últimos dois meses (entre meados de dezembro e de janeiro os downloads disparam) depois de receberem uma notificação que alertava para os termos e condições aplicáveis a partir de 8 de fevereiro. Entretanto, a decisão foi adiada para 15 de maio, mas há muito que é pública a quantidade de dados recolhidos pelas aplicações do Facebook. Mesmo no caso das que parecem mais simples, como o Messenger ou o WhatsApp.

“A empresa-mãe Facebook controla um conjunto de aplicações, um ecossistema que permite saber com quem se fala, o que se vê, partilha e gosta, aquilo que se compra e onde se está”, expressa David Russo, chief technology officer (CTO) da empresa de cibersegurança e formação CyberS3c. “Não se trata de informação escondida”, garante, “basta abrir a AppStore e ler para saber isto”, mas a maior parte desconhecerá que o WhatsApp não se cinge a recolher informações de contacto e que até a informação financeira pode ser recolhida. Ou que o Messenger também tem acesso a dados de saúde e fitness, financeiros e de compras, assim como ao histórico de navegação e de pesquisa.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.