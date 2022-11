Família Galaxy. Eis os famosos tripletes que a Samsung acaba de dar ao mundo

Se Galaxy fosse nome de família, então teríamos de concluir que o S21, S21+ e o S21 Ultra são os gémeos tripletes que a Samsung acaba de dar ao mundo. Nesta alegoria da família, o S21 será o caçula que capta as simpatias com um ecrã Dynamic AMOLED de 15,7 centímetros, e que vai chegar a Portugal em versões com armazenamento de 128 GB ou 256 GB, 12 GB de memória RAM, processador Exynos de 5 nanómetros, e um trio de câmaras com sensor principal de 108 Megapíxeis (MP) que faz filmes a 60 diagramas por segundo em resolução de 8K. O “irmão do meio” que se chama S21+ tem as mesmas câmaras e processador, mas pode ser comprado na versão de 512 GB de armazenamento e 16 GB de RAM, e tem um ecrã de 17 centímetros. Este irmão do meio chega onde os mais novos chegam, mas fica aquém do S21 Ultra, que é mais arrojado: 17,2 centímetros de ecrã, possibilidade de 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, quarteto de câmaras com pretensões “a melhor do bairro” e bateria de 5000 miliamperes por hora. Todos estes dispositivos funcionam em 5G. Ainda nas novidades dignas de registo, destaque para a atualização de imagens dinâmica até 120 Hz, a captação de imagens com o ponto de vista do cameraman. Preços: S21 a partir de €879,90; S21+ a partir de €1079,90; e S21 a partir €1279,9.

