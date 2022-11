Jack Ma. Toda a história da ausência (forçada?) do imperador tecnológico

Excêntrico, popular, carismático, uma figura incontornável e central na estratégia de soft power chinesa que parecia criada para agradar ao mundo. Entre selfies com chefes de Estado ocidentais e festas com figuras do desporto e da cultura, Jack Ma construiu uma imagem de magnata sem regras, um empreendedor rebelde capaz de enfrentar os poderes instalados, sem receio de afrontar os sectores mais tradicionais da sociedade chinesa com a sua extravagância — que ia muito além dos disfarces que não se coibia de vestir, ou das publicidades que protagonizava. Era o Steve Jobs da China, mas em esteroides e com uma história que fazia dele um exemplo de sucesso, subindo a pulso através do trabalho e criando empresas que passaram a figurar na fachada de um país, qual muralha transformada em escaparate de centro comercial. Além disso, estava confirmado: Jack Ma fazia mesmo parte do Partido Comunista da China, reforçando a sua importância em todo o sistema. Parecia perfeito, mas não o era para o núcleo duro do poder chinês.

Martin Jacques teve oportunidade de conhecer Jack Ma há alguns anos e não se esquece do dinamismo e do carisma, “daquele brilho de um grande empreendedor” que viu no empresário chinês quando esteve com ele pela primeira vez numa conferência. Mas o antigo jornalista e autor britânico, responsável por “Quando a China Mandar no Mundo — O Fim do Mundo Ocidental e o Nascimento de Uma Nova Ordem Global” (Temas & Debates), não concorda que o cofundador do Alibaba se estivesse a tornar em alguém maior do que o próprio país. “Ele é um homem importante e, do ponto de vista externo, até pode parecer maior do que a China, mas não o é por dentro.” Em entrevista ao Expresso no último sábado, depois de receber uma primeira dose da vacina contra a covid-19 que o enfraqueceu por momentos, o escritor pega na estrutura chinesa — “A China sempre foi um país muito hierarquizado, e de certo modo mantém-se assim. Há uma longa continuidade de governo, de mais de 2000 anos, maior do que qualquer país do mundo”, recorda — para expressar que o país não se presta a fazer de uma personalidade a peça-chave de determinado sector. “Isso não seria possível.”

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.