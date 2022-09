Robôs inteligentes para usar em casa e uma app para ir à rua em segurança em tempos de Covid

A inteligência também se descarrega — e os robôs Roomba já podem demonstrar essa capacidade através do novo módulo de inteligência artificial que permite comunicar com outros eletrodomésticos inteligentes para conhecer melhor as rotinas dos utilizadores e aspirar nos locais que mais precisam. A nova plataforma iRobot Genius está disponível tanto para os modelos mais evoluídos, como para todos os outros que dispõem de conexão com redes Wi-Fi e que já se encontram em uso na nobre missão de limpar. Além de estar apta a conectar-se a assistentes digitais que permitem definir por comandos de voz agendamentos e zonas específicas, a plataforma pode receber indicações de fechaduras eletrónicas, termóstatos inteligentes ou plataformas de localização de pessoas que permitem saber se o proprietário saiu de casa ou se já está de regresso e a sessão de limpeza tem de ser interrompida. Limpezas predefinidas, e sugestões por exclusiva iniciativa dos autómatos limpadores figuram igualmente na lista funcionalidades da iRobot Genius. A nova plataforma tem vindo a ser lançada gradualmente nos diferentes mercados em que há robôs Roomba, desde o final de agosto. A atualização é gratuita e pode ser aplicada em todos os equipamentos que disponham de acesso a Wi-Fi, ainda que os modelos mais limitados possam não estar aptos a executar todas as funcionalidades.

