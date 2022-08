Facebook removeu 8,7 milhões de conteúdos terroristas em três meses

O Relatório de Aplicação dos Padrões da Comunidade da Facebook acaba de se estrear na periodicidade trimestral com mais alguns números: na maior das redes sociais a deteção proativa de discurso de ódio, com recurso a algoritmos que interpretam textos e imagens, registou um aumento de seis pontos percentuais (de 89% para 95%) entre o início de abril e o fim de junho. A rede social estima que, no segundo trimestre de 2020, foram intercetados 22,5 milhões de conteúdos de ódio (posts, vídeos, fotos, comentários, etc.). Este volume de interceções representa mais do dobro do registado no primeiro trimestre de 2020. Ainda no campo das remoções, destaque para o bloqueio de 8,7 milhões de conteúdos de teor terrorista entre abril e junho passados.

A companhia que gere o Facebook e o Instagram alarga o horizonte passado para informar que, entre outubro e a atualidade, já procedeu a “14 interrupções estratégicas de rede” com o objetivo de impedir que 23 organizações consideradas ilegais pudessem comunicar através da maior das plataformas sociais. Mais de metade das organizações visadas por estes bloqueios digitais apoiavam a “supremacia branca”.

A Facebook enaltece os “progressos no combate ao ódio nas suas aplicações”, mas também admite que “ainda há trabalho para fazer para assegurar que toda a gente se sente confortável em usar os seus serviços”.

“É por isso que (a Facebook) criou duas novas equipas - a Instagram Equity Team e o Facebook Inclusive Product Council - para garantir que os seus produtos são justos e inclusivos, e um Conselho Consultivo de Diversidade, que desempenhará um papel importante na elevação de vozes e perspetivas nos seus processos de tomada de decisão”, informa a Facebook no comunicado que acompanha o anúncio dos resultados apurados pelo Relatório de Transparência.

A Facebook também apresenta valor reveladores do discurso de ódio noutra das redes sociais de grande audiência: “No Instagram, a taxa de deteção proativa de discurso de ódio aumentou 39 pontos (percentuais), de 45% para 84%, e a quantidade de conteúdo em que o Facebook atuou aumentou de 808.900 no 1º trimestre de 2020 para 3,3 milhões no 2º trimestre”, informa o comunicado da Facebook.

O aumento de casos associados ao ódio que foram bloqueados durante o segundo trimestre de 2019 pelos algoritmos da Facebook é explicado com o regresso dos revisores de conteúdos depois do período de confinamento provocado pela covid-19, e também pelo aperfeiçoamento das tecnologias que detetam automaticamente conteúdos que devem ser interditados.

“O Facebook expandiu parte da sua tecnologia de automação para espanhol, árabe e indonésio e fez melhorias na tecnologia de deteção de inglês no primeiro trimestre. No segundo trimestre, as melhorias nos recursos de automação ajudaram o Facebook a agir em mais conteúdo em inglês, espanhol e birmanês”, refere a rede social, sem mencionar se este tipo de filtragem automática já é executado em português.

A companhia liderada por Mark Zuckerberg informa ainda que foram feitos bloqueios com dados de teor não político: entre abril e junho, foram removidos do Facebook e do Instagram sete milhões de conteúdos associados a falsas curas e medidas de prevenção da Covid-19.

A maior das redes sociais lembra que aplicou igualmente rótulos que alertam para a necessidade de confirmação da fidedignidade da informação presente em 98 milhões de conteúdos. Estes rótulos são aplicados a conteúdos de diferentes áreas e têm por base as opiniões de profissionais especializados na confirmação de dados e notícias.