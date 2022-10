O outsider que cabe na carteira, portáteis de fazer rodar a cabeça e quatro novidades da semana

Imagine que tem 500 euros e precisa de um telemóvel que não o deixe ficar mal. O TCL 10 Pro pode ser uma solução para os aficionados dos terminais Android terem em conta fora das marcas mais sonantes. Apesar de manter o processador Snapdragon 675 de oito núcleos da versão Plex, que saiu no ano passado, este novo TCL não descuida os acabamentos do chassis nem a qualidade da câmara, que dispõe de quatro sensores de imagem, tendo o principal 64 megapíxeis (MP). Ainda na captação de imagens, destaque para o facto de o 10 Pro estar preparado para tirar fotos de alta definição com baixa luminosidade. O que pode dar uma ajuda para quem tem ambições artísticas ou... noctívagas.

Um ecrã AMOLED curvo com uma área total de 6,47 polegadas, que mereceu a certificação da Netflix, e uma bateria para 16 horas de funcionamento ininterrupto prometem convencer os consumidores mais renitentes. E quem tem muita informação para tratar também poderá não ficar mal servido face às alternativas do segmento: o Pro 10 dispõe de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, que podem ser expandidos com cartões de memória. Preço recomendado: 499 euros.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.