“Está a ser um parto difícil, a fórceps”: faltam médicos na nova maternidade de Lisboa e em outubro não há gente para acudir a partos

“Está a ser um parto difícil, a fórceps” a concentração dos serviços obstétricos e ginecológicos do Hospital de Santa Maria no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, confessam vários elementos das equipas. Há camas, salas de partos, bloco cirúrgicos, material e muito acolhimento, mas continuam a faltar obstetras.

A maior maternidade de Lisboa, situada no Santa Maria e agora transferida para o São Francisco Xavier até à conclusão das obras de ampliação, continua aflita para assegurar os turnos nas urgências. Só com a ajuda de médicos do São Francisco Xavier, que assim se duplicam em turnos, se têm conseguido completar as escalas, sobretudo à noite e aos fins de semana, com seis elementos. Esta semana o cenário agravou-se: as rescisões dos obstetras ‘a conta-gotas’ no Santa Maria aumentaram desde o final de julho, são seis no total, duas entregues agora.

