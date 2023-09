Hospitais do Norte não ponderam repor o uso de máscara obrigatória

Os hospitais da região Norte do país não ponderam, segundo o “Jornal de Notícias”, voltar a impor o uso de máscara dentro dos seus estabelecimentos. Apesar de a medida não estar, para já, em cima da mesa, fontes dos hospitais dizem estar atentas. A Direção-Geral da Saúde diz que, em função do número de casos, cada unidade deve decidir por si.

Uma fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Santo António disse, ao mesmo jornal, que para já não existiam sinais que motivem tal ponderação. O Centro Hospitalar e Universitário São João também não vai avançar com a reposição da obrigatoriedade do uso de máscaras, uma vez que “o número de internamentos por covid-19 tem-se mantido residual”. O mesmo se passa no Centro Hospitalar Gaia/ /Espinho, no Hospital de Braga e no IPO do Porto. Ainda assim, a utilização de máscara nas urgências continua a ser recomendada.

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, diz que que cada hospital deve avaliar e aplicar medidas consoante o risco.

Recorde-se que vários hospitais já impuseram a medida adotada durante a pandemia, caso dos hospitais do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN). O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) vai fazer o mesmo.

“Esta medida [do CHULN] pode levar a que outros equacionem proteger-se, como fez o Lisboa Central, e permite alertar a população, já que o vírus continua a circular e, por isso, não podemos minimizar o risco e devemos manter as medidas de prevenção”, acrescenta Gustavo Tato Borges.