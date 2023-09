Covid-19: porque é que o Santa Maria impôs máscaras? Vamos voltar a usá-las em hospitais? A JMJ e os festivais contribuíram para isto?

Há hospitais onde o uso de máscara se manteve?

Sim, sobretudo nos serviços de cuidados intensivos onde estão internados os doentes mais críticos. José Artur Paiva é também diretor do Serviço de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e confirma: “Utiliza-se máscara junto ao doente, mas isso não é generalizar o uso de máscara”, sublinha. “As máscaras usaram-se antes da pandemia e vão continuar a ser usadas, mediante os contextos epidemiológico, local e do doente. Os hospitais têm de ser instituições seguras”, afirma Filipe Froes, pneumologista e antigo coordenador do gabinete de crise da covid-19 da Ordem dos Médicos.