Vacinação contra covid-19 e gripe começa a 29 de setembro já com vacinas atualizadas para novas variantes

Manuel Pizarro e Fernando Araújo anunciaram que o processo de vacinação contra a covid-19 e contra a gripe será iniciado no final do mês, e não no arranque da segunda quinzena de setembro, como estava previsto.

A razão apontada é que as vacinas já irão estar preparadas para as novas variantes e subvariantes do SARS-CoV-2, aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) na semana passada. Segundo o que o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde disse ao Expresso em entrevista, em junho, os cidadãos com mais de 65 anos não precisarão de receita médica nem de ir ao médico de família, apenas de apresentar o cartão de cidadão.