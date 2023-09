Um terço dos idosos recusou a vacina da gripe em 2021

Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge revela que no inverno de 2021, 33,8% das pessoas com mais de 65 anos não quiseram aderir à vacinação contra a gripe sazonal.

Na origem dessa opção, dizem os investigadores do Departamento de Epidemiologia do Instituto, pode estar a falta de conhecimento dos idosos sobre a vacina e sobre a doença.

Os profissionais de saúde pedem mais campanhas de informação ao Governo e apelam aos idosos que adiram à vacinação.

Na época passada, a taxa de vacinação da gripe a nível nacional ultrapassou os 80%. Números altos que podem ser associados à adesão dos idosos à vacina da covid-19 em 2022.

Este ano, as duas também poderão ser administradas em conjunto, já a partir do final do mês.