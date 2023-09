SNS: utentes esperam um ano e meio por consulta com psicólogo

Há falta de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para responder às necessidades. Os utentes chegam a esperar um ano e meio por uma consulta. No dia do psicólogo, a SIC foi ao serviço de urgência do Hospital de S.João que tem psicólogos ao serviço há dois anos.

Cláudia está de serviço e muitas vezes é numa sala que recebe os familiares a que dá apoio. A presença de psicólogos nas urgências começou em 2021 num projeto piloto do hospital de S. João e acabou por ficar.

Sempre que os doentes ou familiares precisam é chamado o psicólogo de serviço. Muitas vezes a situação é por si só já traumática, outras pode desencadear complicações no futuro senão for bem resolvida

A articulação da saúde mental entre os hospitais e os centros de saúde vai ser reestruturada no próximo ano. esperam os profissionais que seja o caminho para por termo à lista de espera para consulta que muitas vezes chega a rondar um ano

A fuga de profissionais para o privado é uma outra preocupação. O Dia Nacional do psicólogo comemora-se em Portugal há cinco anos.