Problemas informáticos colocam várias consultas em risco, denunciam médicos

Os médicos alertam para a existência de problemas informáticos que estão a pôr em risco consultas no Serviço Nacional de Saúde. Vários profissionais já entregaram escusas de responsabilidade.

As falhas nos sistemas informáticos têm sido recorrentes e a denúncia partiu da Federação nacional dos Médicos (FNAM), que diz que isso pode pôr em causa a segurança dos doentes. Isto porque, por exemplo, ao não permitir ter acesso às informações clínicas, a avaliação não é a mais correta.

Foram identificadas pela FNAM falhas em centros de saúde e hospitais em todo o país e ilhas, nomeadamente, no Hospital de Santo António no Porto e no Centro Hospitalar da Póvoa de varzim/Vila do Conde, onde vários médicos entregaram já escusas de responsabilidade devido aos problemas informáticos. Segundo Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM, os sistemas são “lentos e ineficientes” e não cumprem as exigências.

Falta de investimento é o problema, entende FNAM

De acordo com a presidente da federação a falta de investimento está na origem do problema. Conta que, muitas vezes, os médicos não conseguem aceder a informações clínicas nem a exames porque os “computadores estão ultrapassados”.

Ao Jornal de Notícias, os serviços partilhados do Ministério da Saúde reconheceram que são detetadas dificuldades ocasionais de acesso a sistemas que se procuram resolver com rapidez. A FNAM lembra os profissionais que devem pedir escusa de responsabilidade quando se depararem com falhas que impeçam ou que limitem o exercício das funções.