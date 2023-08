“Nem deixaram tratar o meu pai, morreu no corredor”: filha de idoso que faleceu no hospital de Loures avança para tribunal

A filha do idoso que morreu no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, garante, em entrevista à SIC, que vai avançar com o caso para tribunal.

“Vou andar com isto para a frente, porque não é o primeiro caso de pessoas que morrem à porta dos hospitais e dos centros de saúde e o que aconteceu com o meu pai eu não quero que se volte a repetir com mais ninguém”, disse Ana Pereira.

O idoso, de 93 anos, deu entrada nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo pelas 13:00 de segunda-feira, com uma fratura numa perna, e acabaria por morrer depois de várias horas à espera no corredor do hospital, segundo adiantou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Camarate, Luís Martins.

A Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo referiu à SIC que o que aconteceu é culpa da falta de profissionais e da ausência de soluções do Governo.

“A falta de profissionais neste hospital leva a que não possa ser dada a assistência necessária, às vezes, em tempo útil”, apontou, em entrevista à SIC, Fernanda Santos, da Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo.

Fernanda Santos destacou ainda que esta falta de profissionais “é algo que não se compreende”.