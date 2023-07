Médicos mantém greve geral para 1 e 2 de agosto após reunião sem acordo com o ministro da Saúde

Será preciso um mediador externo para “desempatar” a negociação entre médicos e Ministério da Saúde, diz Joana Bordalo e Sá, dirigente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), à saída da reunião desta sexta-feira com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Da reunião não saiu um acordo. A FNAM vai entregar uma contraproposta ao documento do governo, no dia 1 de agosto, aquando de uma concentração com todos os médicos à porta do ministério, naquele que será o primeiro dia de greve nacional da próxima semana.

“Vamos ver nesse dia com que seriedade o ministro vai olhar para os médicos”, disse a dirigente sindical aos jornalistas, atirando em 30% de aumento o que os médicos esperam – valor longínquo dos 1,6% de aumento generalizado que lhes foi oferecido nesta proposta do governo.