Não há acordo com o Ministério da Saúde: médicos mantêm greve na próxima semana e na da Jornada Mundial da Juventude

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) dizem não ter condições para cancelar as greves marcadas para o final do mês e para os dois primeiros dias de agosto, que coincidem com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Na reunião realizada durante a tarde desta sexta-feira entre os sindicatos e o Ministério da Saúde, faltou uma proposta por escrito da parte do executivo das medidas apresentadas, queixam-se os sindicatos.