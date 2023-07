Novo medicamento é capaz de retardar a progressão da doença de Alzheimer em 35%

Foi descoberto um novo medicamento com capacidade para retardar a progressão da doença de Alzheimer: o donanemab atrasa o “declínio clínico” em até 35%, o que permite que as pessoas com a patologia continuem a realizar tarefas do quotidiano, como por exemplo cuidar da casa ou fazer compras.

Os resultados do ensaio com o medicamento representam a entrada numa “nova era” em que a doença “pode tornar-se tratável”, segundo a Alzheimer’s Research UK. Para a Alzheimer’s Society, poderá ser “o princípio do fim” da doença de Alzheimer. O National Institute for Health and Care Excellence (NICE) está já a avaliar se o medicamento pode ser utilizado no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, de acordo com a Sky News.

O ensaio avaliou a segurança e eficácia do medicamento – produzido pela farmacêutica norte-americana Eli Lilly – que remove as placas da proteína amiloide que se acumulam no cérebro de pessoas com Alzheimer. Foram examinadas quase 1800 pessoas com a doença em fase inicial.

Concluiu-se que, após 76 semanas de tratamento, o donanemab abrandou o declínio clínico em 35,1% nas pessoas com Alzheimer precoce cujos exames cerebrais revelaram níveis baixos ou médios de uma proteína chamada tau. Para pessoas com diferentes níveis desta proteína, registou-se um abrandamento de 22,3% na progressão da doença.