Utentes protestam no hospital de Serpa: "Nunca sabemos quando vai estar aberto"

O Movimento em Defesa pelo Hospital de São Paulo, em Serpa, vai fazer uma concentração junto à unidade de saúde no final desta tarde. Em causa está o fraco funcionamento do serviço de urgência e a perda de valências ao longo da gestão da Santa Casa da Misericórdia.



Os problemas são muitos e têm vindo a agravar-se ao longo dos anos. Os utentes pedem, principalmente, melhores serviços de saúde e o alargamento do horário do serviço de urgência.

"O principal é o horário de funcionamento. Nunca sabemos quando vai estar aberto ou fechado. Um serviço que deveria funcionar 24 horas estar nessa situação é complicado", afirma José Gonçalves, do Movimento em Defesa pelo Hospital de São Paulo.

“Pode-se salvar vidas nesse tempo”

A morte de um utente, no passado dia 30 de junho, à porta da urgência que estava encerrada chamou a atenção para estes problemas. O horário do serviço é alterado a cada semana e nem sempre é respeitado.

José Gonçalves frisa que “pode-se salvar vidas nesse tempo em que se está à espera”.

O Movimento em Defesa do Hospital de São Paulo exige uma urgência aberta de forma permanente. Deseja também que o estabelecimento de saúde passe da gestão da Santa Casa da Misericordia para o Serviço Nacional de Saúde.

“Enqunato o Hospital esteve inserido no SNS, essas situações não aconteciam”, revela Duarte Lobo.

Às 18h30 desta terça-feira, as exigências vão ser reclamadas numa concentração no Hospital de São Paulo.