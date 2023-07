Diretor clínico do Hospital de São José exonerado

O diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que agrega os hospitais de São José, Dona Estefânia ou a Maternidade Alfredo da Costa, foi exonerado do cargo. Pedro Soares Branco foi afastado de funções “por razões de serviço”, explica o gabinete do ministro da Saúde.

Ao Expresso, o médico recusou explicar os fundamentos do afastamento do cargo, adiantando apenas que a saída consumou-se esta segunda-feira, mas já estava conversada com o ministro Manuel Pizarro. Com Pedro Soares Branco, saem de funções os três adjuntos da direção clínica.

Pedro Soares Branco foi nomeado em agosto de 2020 pela então ministra da Saúde Marta Temido, substituindo no cargo Luís Nunes, que se aposentou. Professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é especialista em medicina física e de reabilitação.