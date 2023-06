Há uma carrinha a mostrar por que caminhos quer ir a saúde do SNS24: “As pessoas veem em nós alguém diferente do enfermeiro no gabinete”

RUI DUARTE SILVA

Um mês depois de ter arrancado, o único balcão móvel do SNS24 no país já tem admiradores. Todos os dias pára numa freguesia diferente do concelho de Viana do Castelo e lá radiografa populações maioritariamente idosas, tantas vezes isoladas, onde a morte (e a solidão) pode estar um passo mais perto do que na cidade