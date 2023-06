Sindicato Independente dos Médicos também prepara greve

“Neste momento, não há nada. Nenhuma proposta concreta. Só intenções”, afirma Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM). O dirigente voltar a sentar-se esta segunda-feira, ao final do dia, com o ministro da Saúde com a convicção de que Manuel Pizarro nada trará de concreto para analisar.

“Aumento de 30% não é real”

Entre o que vai sendo conversado com Manuel Pizarro está ainda a possibilidade de, “quem quiser, passar das 40 para as 35 horas semanais terá mais 12% no preço por hora, mas não sabemos ainda sob que condições”, revela. Além disso, “haverá um complemento para quem optar pela dedicação plena, cujo modelo continuamos a desconhecer cinco anos depois de ter sido apresentada com pompa e circunstância”. E, acrescenta, “parece que agora será generalizada e para além dos três anos referidos no início”.