ADSE teve excedente de 137,7 milhões de euros em 2022

A ADSE voltou a ter saldo positivo em 2022, no valor de 137,7 milhões de euros, o que compara com 162,4 milhões de euros no ano anterior, segundo o parecer ao relatório de atividades do ano passado feito pelo Conselho Geral e de Supervisão do subsistema público de saúde.

Este valor corresponde ao excedente que o subsistema tem vindo a acumular ao longo dos anos e resulta da diferença entre a receita efetiva e a despesa efetiva em cada exercício.

A redução em 24,7 milhões fica a dever-se ao aumento das despesas com os regimes livre e convencionado (mais 51,5 milhões de euros) que superaram o aumento da receita (mais 26,8 milhões de euros).

No total o excedente acumulado da ADSE ascende a cerca de 1,1 mil milhões de euros (transitou de 2021, um montante de caixa de 934,2 milhões de euros).