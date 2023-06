Onda de calor: estes são alguns conselhos simples para se manter fresco

Ambientes Frescos

Quando estiver fora de casa, é importante procurar ambientes frescos e arejados. Recomenda-se que todos permaneçam “duas a três horas por dia num ambiente fresco”, para evitar as consequências do calor. No caso de não possuir ar condicionado ou um ambiente fresco em casa, é aconselhável que visite centros comerciais, museus ou outros locais mais frescos.