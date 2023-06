Covid-19: Portugal é o país europeu com mais doses de vacina administradas por 100 habitantes, diz coordenador da taskforce

Com mais de 275 doses de vacina administradas por cada 100 habitantes, Portugal é o país europeu melhor classificado no rácio de doses recebidas e inoculadas, disse o coronel Carlos Penha Gonçalves, citando dados da OCDE.

Os países que se seguem, a Dinamarca, a Irlanda e a Bélgica, administraram 257 doses de vacina contra a covid-19 por cada 100 habitantes.

“É uma diferença grande e eu diria que é uma boa medida da eficácia do processo”, sublinhou o coordenador do Núcleo de Apoio ao Ministério da Saúde para a vacinação contra a covid-19 no momento da audição em que foi ouvido, na Comissão de Saúde da Assembleia da República.

Quando questionado por deputados do PSD e do Chega pelo facto de Portugal ter desperdiçado "um grande número de vacinas", Penha Gonçalves lançou os números e respondeu: “Portugal não é dos países que recebeu mais vacinas por 100 habitantes. Em primeiro lugar está a Áustria, com 583, depois vem a Letónia, com 484, seguida da Espanha, com 444. Nós aparecemos em 11.º lugar com 334 doses recebidas por cada 100 habitantes”.

No total, o país recebeu cerca de 43 milhões de vacinas desde o início da vacinação contra a covid-19. Dessas, cerca de 27 milhões foram inoculadas e “mais de dez milhões” foram doadas ou revendidas, por diversos mecanismos, a outros países, garantiu o responsável.

No momento em que passaram dois anos e meio desde que começaram a ser administradas vacinas contra a covid-19 em Portugal, Penha Gonçalves explica que está a ser preparada a próxima campanha sazonal de vacinação, de inverno.

Além dos centros de saúde, o Diretor-Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, já tinha referido que também as farmácias terão um papel ativo na vacinação da covid-19 e da gripe, já no próximo inverno.

“A articulação com os cuidados de saúde primários será um passo posterior”, admite o coronel Carlos Penha Gonçalves. No entretanto, “estamos a vacinar a um ritmo muito baixo. O mecanismo de agendamento é local, uma vez que o contacto semanal e bissemanal não se justifica neste momento”, assegura.

Portugal tem uma capacidade instalada de vacinar 70 mil pessoas por semana. É suficiente? “Mais que suficiente. Estamos a vacinar muito abaixo disso porque, realmente, não há pessoas para vacinar”, assegurou.