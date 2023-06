Frente Comum defende que problema de sustentabilidade da ADSE "desaparece imediatamente" se salários e pensões subirem

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (afeta à CGTP) juntou, ao final da manhã desta terça-feira, dia 20, cerca de duas centenas de pessoas, entre trabalhadores e aposentados do Estado, numa concentração em frente à sede da ADSE, na Praça de Alvalade, em Lisboa, para reivindicar a redução do desconto mensal dos atuais 3,5% (do salário ou pensão brutos) para 1,5% e de 14 meses para 12 meses.

Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, assinalou o acumular dos lucros do subsistema de saúde dos funcionários públicos – os excedentes acumulados da ADSE em 2022 rondaram os 1200 milhões de euros – “à conta dos 3,5% de desconto durante 14 meses, que não caíram do céu, foram impostos por um governo PSD-CDS durante o tempo da troika e, hoje, é um governo PS [Partido Socialista], com maioria absoluta, que teima em não resolver [esta situação]”. “Afinal estão comprometidos exatamente com os mesmos interesses que criticavam naquela altura”, atirou o dirigente sindical.