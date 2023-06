Já era uma ideia formada entre os profissionais de saúde e agora passou a ser um facto estudado e confirmado: o código postal condiciona o estado de saúde dos portugueses. Um estudo, coordenado pelo Laboratório Colaborativo Value for Health CoLAB em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, mostra que a região de Faro tem piores indicadores de mortalidade em várias doenças comparando com o resto do país.