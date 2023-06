Do Norte ao Algarve, saiba quais as urgências de pediatria que vão estar abertas 24h no verão

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) comunicou esta quinta-feira à noite, em comunicado, a decisão sobre as urgências de pediatria que se mantêm abertas e as que encerram em alguns períodos, para julho a setembro de 2023, em todas as regiões do país. Os resultados deste plano estratégico serão avaliados para decisões futuras, explica o documento.

Na região de Lisboa, oito das 14 urgências de pediatra vão estar abertas 24 horas no verão, entre julho e setembro. Já no Norte são 11, enquanto no Centro sete vão estar a funcionar de forma ininterrupta. A urgência de pediatria do Algarve vai estar em funcionamento pleno nos mesmos meses pelo menos num dos polos (CHUA - Faro/Portimão), enquanto os três serviços do Alentejo vão estar sempre abertos.

Região de Lisboa

Entre julho e setembro, oito das 14 urgências de pediatria da região de Lisboa vão estar abertas 24 horas, três vão encerrar às 21h e outras têm constrangimentos previstos, segundo deliberação da direção executiva do SNS.

Abertos 24 horas vão estar os serviços do Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Caldas da Rainha, Hospital Distrital de Santarém, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central – Hospital D. Estefânia, Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), Hospital de Vila Franca de Xira e Hospital de Cascais.

“Os horários são definidos para o período de 1 de julho a 30 de setembro de 2023, devendo ser revistos em função da experiência do modelo, da variação da procura e da disponibilidade de recursos humanos”, lê-se na deliberação assinada pelo Diretor Executivo da DE-SNS, Fernando Araújo.

A deliberação prevê para a cidade de Lisboa, entre julho e setembro, cinco Serviços de Urgência de Pediatria a funcionar de forma ininterrupta sete dias da semana e dois apenas durante o período diurno (um com encerramento aos fins de semana).

Na área do Ribatejo e Oeste da Região de Lisboa e Vale do Tejo estão previstos dois Serviços de Urgência de Pediatria a funcionar de forma ininterrupta, um a funcionar durante o período diurno e um com suspensão da atividade de forma rotativa aos fins de semana.

Já na Península de Setúbal, prevê-se um Serviço de Urgência de Pediatria a funcionar de forma ininterrupta e dois – Centro Hospitalar Barreiro Montijo e Centro Hospitalar de Setúbal – a funcionar com suspensões rotativas da atividade, coincidentes com períodos de suspensão da atividade do bloco de partos, mas assegurando sempre a abertura em permanência de pelo menos dois serviços em pleno funcionamento na Península de Setúbal.

Abertos das 09-21h (horário para a admissão de doentes) vão estar o Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Torres Vedras, o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Unidade de São Francisco Xavier (horário para a admissão de doentes até às 22h) e Hospital de Loures (suspende atividade de sexta-feira a domingo).

No Centro Hospitalar do Médio Tejo – Unidade de Torres Novas está prevista a suspensão da atividade ao fim de semana de 15 em 15 dias.