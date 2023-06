Caos no centro de saúde de Loures: utentes dormem à porta por uma consulta

Há utentes que dormem à porta do centro de saúde de Loures, para tentar marcar uma consulta. E, muitas das vezes, nem assim consegue.

Francisco Martins chegou às 20h porque de madrugada não tinha transporte. Sem esse sacrifício, sabe que não teria sido atendido. “É uma vergonha. Parece que estamos piores que países de terceiro mundo”, diz Francisco.

Outra pessoa diz que foi ao estabelecimento, do Serviço Nacional de Saúde, “sexta, segunda, quarta e hoje”, com o mesmo objetivo.



Com o aproximar da hora de abertura, os utentes colocam-se por ordem. No entanto, só há senhas para 12 pessoas e muitos não são atendidos. “Como não temos médico, temos de vir ao médico de urgência, que só existe um”, relata um utente. "Não há mesmo ninguém de manhã", contesta outro.

Queixam-se que nos últimos tempos saíram médicos do centro de saúde e que até agora não houve substituição. Em Loures, há cerca de 60 mil pessoas sem médico de família. “Estou há 12 anos sem”, diz Francisco Martins.