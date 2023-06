Um estudo da defesa do consumidor concluiu que alguns medicamentos sem receita médica são mais caros nas farmácias do que nas parafarmácias. Num cabaz com 26 fármacos de venda livre, a Deco Proteste encontrou uma diferença de preços que chega aos 14%

Desta vez, o cabaz avaliado pela Deco Proteste é de medicamentos não sujeitos a receita médica: 26 fármacos, dos mais vendidos em Portugal, como B enuron, Daflon ou Voltaren emulgelex gel. A Deco concluiu que, nas farmácias, esta amostra de medicamentos é mais cara.

A diferença de preço chega a mais 14% do que noutros canais de distribuição, como espaços de saúde das grandes superfícies e parafarmácias. Como exemplo, a Deco encontrou Ben-u-ron 500 mg a 2,52€ em média num hipermercado e a 2,79€, em média, na farmácia (+27 cêntimos).

No Daflon (1000 mg), a diferença de preço era de quase mais 3 euros nas farmácias. O Voltaren Emulgelex Gel (20 mg/g) estava 2 euros mais caro nas farmácias também. A Deco concluiu que na maioria dos casos o consumidor poupa mais se comprar nos espaços de saúde hipermercados ou supermercados.

Os resultados do estudo revelam ainda que é em Castelo Branco, na Guarda e em Santarém que os medicamentos de venda livre são mais baratos. Beja é o distrito onde os utentes pagam mais por esses fármacos.