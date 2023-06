“Queremos afirmar a discordância”: carta ao futuro diretor do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Carta aberta a um/a Diretor/a (desconhecido/a) do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Prezado/a Colega

Escrevem-lhe Médicos Internistas - Especialistas e Internos de Formação Específica de Medicina Interna - do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), a maior parte dos quais serão forçados, pela natureza do seu vínculo, a serem dirigidos por si.

Escrevemos-lhe, publicamente, porque lhe queremos afirmar a nossa total discordância com a forma com que o processo de reforma da Medicina Interna do CHULN foi desencadeado e conduzido pela nova Administração e Direção Clínica em funções neste CHULN desde o início de Fevereiro de 2023.

Na realidade, o processo de extinção dos três Serviços de Medicina Interna existentes no Centro Hospitalar por “decreto”, começando pela demissão sumária e intempestiva dos seus Directores, sem qualquer tipo de diálogo, ofendeu todos os Especialistas e Internos de Formação Específica desta Especialidade, desrespeitando-os reiteradamente, apesar de, por duas vezes, estes terem solicitado, de forma construtiva, a abertura de canais de comunicação.

Reconhecemos, evidentemente, que estas estruturas dirigentes foram colocadas por nomeação das autoridades que nos governam, e que, por isso, têm a legitimidade política e legal para fazerem tudo como quiserem, mesmo desprezando todos aqueles que vieram dirigir, uma vez que as boas práticas de gestão inclusiva e participada não são regulamentadas por lei.

Não nos parece, porém, que esta seja a melhor forma de liderar, apesar de entendermos que nestes tempos conturbados será fácil encontrar outros modelos autocráticos e opressivos, conscientes do seu poder despótico.

É neste contexto que agora o/a Colega chegará como “novo/a Diretor/a do Serviço de Medicina Interna do CHULN”, para encontrar no seu (nosso) Serviço médicos humilhados, maltratados e revoltados.

Apesar de desgostosos e descontentes, desejamos apenas continuar a servir bem todos os doentes que, neste Centro Hospitalar, em nós confiam e que continuarão sempre a merecer todo o nosso respeito e dedicação, sendo eles a exclusiva razão para mantermos viva a nossa atitude profissional, técnica e deontológica.

Queremos acreditar que o/a Colega virá de igual forma de boa-fé, mantendo os critérios sociais de boas-práticas interpares, e que, contrariamente à Administração e à Direção Clínica atuais do CHULN, nos respeitará a todos e que será sensível aos valores de verdade, respeito e justiça que caracterizam uma verdadeira Democracia plural.

Lisboa, CHULN, 1 de junho de 2023