“Fazer as coisas de costas voltadas nunca é um bom sinal”: médicos criticam fusão de serviços entre Santa Maria e Pulido Valente

“Uma carta muito dura.” É assim que o bastonário da Ordem dos Médicos descreve a missiva que acaba de enviar ao diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), que agrega os Hospitais Pulido Valente e de Santa Maria, contra a concentração dos serviços de Medicina Interna das duas unidades sem o aval das equipas. As três valências, 12 unidades funcionais e cerca de 250 camas, vão ser fundidas num serviço, sob a alçada de um diretor.

A agregação dos serviços em funcio­namento no Pulido Valente (Medicina III) e nos pisos 3 (Medicina II), 5 e 6 (Medicina I) do Santa Maria só espera pela nomeação do novo diretor. O período de candidaturas termina na segunda-feira, e a generalidade dos médicos dos três serviços está contra a fusão e, sobretudo, contra o secretismo com que dizem ter sido planeada, decidida e imposta. Vários profissio­nais garantem que até os diretores depostos souberam das suas saídas por internos e que a administração, em funções desde fevereiro, garantiu que existiria um departamento para gerir os serviços autónomos, e não um serviço para extinguir as três medicinas.

