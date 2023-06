Cirurgiões exigem mais formação: “Não é raro fazer perguntas a alunos do último ano que respondem: ‘Professor, fiz anatomia há cinco anos’”

A Ordem dos Médicos suspendeu preventivamente dois cirurgiões do Hospital de Faro por suspeitas de má prática e os especialistas voltam a reclamar a atualização na formação. O colégio da especialidade reitera o apelo feito ao bastonário e ao Governo para que sejam aprovadas as alterações necessárias para assistir os doentes com qualidade.

O documento com propostas foi entregue há vários meses e reclama, por exemplo, a criação de subespecialidades de Cirurgia, desde logo de urgência para as equipas hospitalares, ou até a necessidade de “proporcionar a experiência aos alunos de viverem sob a influência de cirurgiões-modelo”. António Menezes da Silva, presidente do Colégio de Cirurgia Geral, justifica a iniciativa com a degradação do ensino médico: “A formação está francamente má. Não é raro fazer uma pergunta de anatomia a alunos do último ano e responderem: ‘Professor, fiz anatomia há cinco anos’.”