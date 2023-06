Hospital de Portimão: apesar do reforço médico, utentes temem que maternidade encerre

Meia centena de pessoas manifestaram-se, na quarta-feira, em frente ao hospital de Portimão em causa a falta de especialistas que afeta o funcionamento do bloco de partos da maternidade e as urgências pediátricas do hospital.

A manifestação da comissão de utentes do hospital de Portimão já estava marcada quando a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) anunciou o reforço , durante o verão, de dez médicos, que serão deslocados de vários hospitais do país. O protesto manteve-se, muitos são os utentes que continuam a recear o encerramento da maternidade.

Aos utentes juntaram-se funcionários do hospital. Sandra é enfermeira especialista no bloco de partos e não acredita que o serviço venha a fechar, já que a alternativa é expor as grávidas do sudoeste alentejano e costa vicentina a mais de uma centena de quilómetros para chegar a Faro.

O anúncio do reforço de dez médicos durante o verão não serviu para acalmar os utentes. Entre os profissionais que se juntaram ao protesto há esperança de que alguns desses pediatras possam gostar do hospital e optar por ficar mais tempo.

Mesmo com o reforço sazonal, o bloco de partos vai continuar a fechar de 15 em 15 dias ao fim de semana , nessa altura, os partos serão encaminhados para o hospital de Faro.