Campanha alerta para os riscos da pseudociência em psicologia: "Ter sensibilidade, compreensão e empatia não é igual a ser psicólogo”

Defender a saúde pública alertando para os “riscos” da pseudociência e valorizar a fundamentação científica em psicologia.é o objetivo da campanha “Psicologia, ciência com evidência”, lançada esta quarta-feira pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). É “essencial” o aumento da literacia na área da Psicologia, considera a Ordem, cuja preocupação e que a população seja capaz de tomar melhores decisões “de forma autónoma”. Existe “uma diferença” entre um profissional da psicologia e “outras ofertas” que o mercado pode disoonibilizar, mas que não são “baseadas na evidência cientifica”. O bastonário Francisco Miranda Rodrigues diz ser notórrio um “aumento no número de queixas” relacionadas com más práticas e que isso pode ser resultado de haver “mais visibilidade” para o tema. O cidadão que recorre a uma prática "não fundamentada cientificamente” pode até “sair de lá satisfeito” mas é importante que “não se passe a ideia” que isso é generalizável. “As pessoas são livres de consultarem quem entenderem sobre o que quiserem. O que nós queremos é que tenham consciência dos riscos e do que estão a comprar", acrescenta. O bastonário dos psicólogos alerta também para a questão do coaching: “É necessário compreender o tipo de coaching desenvolvido e quem o pratica. Se este for além da organização e desempenhos específicos de processos de trabalho e adaptação, já entra em áreas que são de intervenção psicológica”. A intenção pode até ser dar à pessoa uma “noção de controlo” ou “melhorar a sua autoestima” mas "gostar de trabalhar com pessoas, ter sensibilidade, compreensão e empatia não é igual a ser psicólogo”.

Literacia em Psicologia Existem sinais que “devemos ser capazes” de detetar percebendo que devemos pedir ajuda, e devemos também procurar fontes fidedignas para “entendermos” esses sinais, adianta Miranda Rodrigues. A identificação de um problema tem de estar aliada à sua aceitação. O bastonário explica que às vezes já temos “os recursos necessários” para lidar com a situação mas não os conseguimos “mobilizar naquela altura”. Ou então não temos as “competências” e precisamos de as “desenvolver” com um profissional. A literacia em psicologia também passa por compreender como “funcionamos mentalmente, tomamos decisões e percepcionamos as coisas”. Para as pessoas saberem como se “defender” e o que “esperar dos profissionais” é importante “promover o conhecimento” sobre como os nossos processos mentais funcionam, realça Francisco Miranda Rodrigues. “Quando se junta os niveis de literacia da população, com a falta de acesso crónico a profissionais e familias com poucos recursos financeiros, temos um caldo que prejudica situações relacionadas com saúde mental”, acrescenta. Recordando que é “indispensável" cultivar hábitos simples de vida saudável como: “dormir mais e melhor, praticar atividade física e cultivar relações sociais partilhando coisas boas e más com outras pessoas”, o bastonário sublinha que a OPP disponibiliza várias ferramentas de ajuda no site da campanha, tais como: Diretório dos Psicólogos - Permite verificar se uma pessoa é um profissional da área, pesquisando o nome da mesma ou número de cédula; Repositório de Documentos e Publicações OPP - Acesso a vários estudos com evidência cientifica e relatórios; Eusinto.me - Um portal que reúne um conjunto de informação e recursos sobre Saúde Psicológica e Bem-estar; Escola Saudavelmente - Promove a Psicologia dentro da comunidade escolar na ótica da prevenção; Mais Produtividade - Informação dirigida a questões organizacionais.

OPP

Acessibilidade como forma de prevenção Outra questão crónica, é a “falta de psicólogos” nos centros de saúde, lembra o representante da Ordem. Com o objetivo de “participarem ativamente” em programas de prevenção, e aumentarem a “capacidade de acesso” das pessoas, é necessário que os psicólogos estejam presentes nos centros d saúde, mas “ainda não há esses recursos”, salienta, para insistir: As pessoas têm de poder aceder “no seu dia a dia e em qualquer circunstância” a um profissional. Nos mais novos a prevenção passa pelas escolas e quanto mais cedo for a intervenção, “maior o impacto” para a vida da criança. O contacto constante com o psicólogo durante os anos de ensino faz com que “deixe de existir o estigma”, e se “normalize” esta ligação. O problema, explica Francisco, é que estes psicólogos estão a ser chamados para “intervenções clinicas e de crise”, porque não há resposta dos serviços públicos “onde devia haver”. As intervenções preventivas a nível escolar (apoio à direção da escola, apoio de grupo, desenvolvimento de competências socioemocionais, regulação emocional, desenvolvimento interpessoal) não são significativas devido à “pressão" que as escolas têm: “Precisamos que o sistema de saúde ajude a dar mais resposta para podermos libertar as escolas a fazerem o trabalho de prevenção em primeira linha”, conclui o bastonário.