“Quanto custa tratar o cancro do pulmão em Portugal? Não sabe. E quem sabe? Ninguém”, diz presidente de nova associação europeia de saúde

Numa sessão acolhida pela eurodeputada do PSD Lídia Pereira, mais de meia centena de convidados de alguns dos 27 estados da União Europeia juntaram-se no Parlamento Europeu para conhecer a nova associação sem fins lucrativos que une os europeus em torno de uma outra ideia de como se deve organizar a saúde. A Associação Europeia de Saúde baseada em Valor (European Association of Value-Based Health Care) quer revolucionar a gestão em saúde e, para isso, junta 21 especialistas de dez países da Europa, já com reuniões e conferências marcadas para os próximos anos por vários palcos europeus.

Mas não importa só colocar o tema na agenda política. É preciso aplicar na prática o que o economista Michael Porter, da Harvard Business School, e a professora Elizabeth Teisberg, da Dell Medical School, escreveram no livro ‘Redefining Health Care’, lançado em 2006 e considerado “uma bíblia” deste pensamento.

Ao lado de Hans Martens, consultor principal de política de saúde no European Policy Center e que assume o cargo de presidente da assembleia desta nova associação europeia, está João Marques Gomes a presidi-la.

O economista e professor universitário especializado em saúde baseada em valor quer garantir que os doentes passam a ser os verdadeiros centros da resposta da saúde e não agentes passivos no processo. Em entrevista ao Expresso, explica porquê.

Na apresentação da associação falou-se em três exemplos como sendo os que estão mais à frente neste campo, na Europa: o País de Gales, os Países Baixos e a Catalunha, que é uma região. O que é que se faz nestes países?