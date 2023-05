“As pessoas fugiam de nós”: covid-19 provocou um estigma nos doentes semelhante ao da tuberculose, mas depois também o ajudou a combater

Um estudo recente, Tuberculosis and COVID-19 Related Stigma: Portuguese Patients Experiences, – que contou com a participação de duas investigadoras do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), Raquel Duarte e Ana Aguiar – provou que o efeito do estigma sentido pelos doentes com covid-19 no início da pandemia foi idêntico ao sentido pelos doentes que experienciam a tuberculose.