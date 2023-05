Centros de Responsabilidade Integrada estão a mudar a gestão do SNS e passam agora a contar com uma nova associação

Esta sexta-feira, dia 26 de maio, é formalizada a criação da primeira associação de Centros de Responsabilidade Integrada (CRI), que são um modelo de gestão dos serviços dos hospitais EPE (Entidade Pública Empresarial). Nascerá, assim, em Lisboa, a Convergência dos Centros de Responsabilidade Integrada, Associação (CCRIA), avançou ao Expresso João Varandas Fernandes, cirurgião ortopédico e diretor do CRI de Traumatologia Ortopédica no Hospital de São José, em Lisboa. Na sua opinião, os CRI vão “permitir reformar e regenerar o funcionamento e a organização do Serviço Nacional de Saúde (SNS) dentro dos hospitais”. A intenção da associação é apoiar e dinamizar a multiplicação de CRI por mais unidades hospitalares.