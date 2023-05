Quarto robot do SNS realiza cirurgia pioneira ao joelho

A cirurgia convencional, embora com excelentes resultados, não resolve a dor de 10% a 15% dos doentes com artrose do joelho. A assistência do robot pode ajudar a resolver este problema. O ministro da Saúde fez, aliás, questão de ver o quarto robot do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em ação e promete que estes aparelhos vão chegar a outras zonas do país.

“Introduzimos com o robot uma precisão cirúrgica nunca vista, ao milímetro, e que permite personalizar a nossa cirurgia de forma (...). O que estamos à espera com isto é que consigamos eliminar esse grupo de doentes insatisfeitos em que nós percebemos bem a causa", explicou à SIC o cirurgião de ortopedia Adélio Vilaça, do Hospital de Santo António.

Além disso, "conseguiremos reduzir o tempo de internamento. Claro que os doentes adoram isso, as famílias têm vantagens e a instituição também", acrescentou Carlos Oliveira, diretor do serviço de Ortopedia do Hospital de Santo António.

Por ano, são realizadas nesta unidade hospitalar cerca de 500 cirurgias de prótese de joelho. Este novo equipamento será usado em 80% das cirurgias não complexas, mas o objetivo é alargar a outras patologias na área da ortopedia, por exemplo em "cirurgias de coluna, cirurgia tumoral".

“Isto não é ficção científica, isto é mesmo algo que está a acontecer no SNS. O robot cirúrgico tem vantagens para os cirurgiões, por exemplo o braço do robot roda 360º”, destacou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que fez questão de ver o robot em ação.